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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour homme

165 $
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Article : IO2049-100

Air Jordan 1 Low SE

165 $

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Article : IO2049-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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