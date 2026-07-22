Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Couleur affichée : Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Article : IU2268-100