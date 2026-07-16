Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry

Article : IO0668-100