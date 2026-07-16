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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Blanc/Noir/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

165 $
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Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry
  • Article : IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

165 $

Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Lacets de style ruban
  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry
  • Article : IO0668-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (2)

5 étoiles

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Air Jordan 1 Low SE

165 $

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