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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

125 $
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Article : IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

125 $

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Article : IO2067-001

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (1)

5 étoiles

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

125 $

Complète ton look

Un classique qui assure

La Air Jordan 1 Low SE s'adapte à toutes ses activités. Avec son empeigne résistante en cuir brossé et son look impeccable, cette chaussure est là pour l'aider à tout donner.

Pour jouer sans déraper

La semelle extérieure en caoutchouc garantit une adhérence parfaite pour bouger dans tous les sens.