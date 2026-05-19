Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

74,99 $ 125 $ 40 % de réduction

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 associe un design inspiré du football à l’héritage du modèle original. Grâce aux matières premium et aux finitions métalliques, tu te sentiras comme un champion toute la journée.

Avantages Empeigne en cuir véritable et synthétique pour un confort durable.

Unité Nike Air au talon assurant un amorti dynamique en toute légèreté.

Semelle extérieure intégrant des rainures flexibles à l'avant-pied

Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.