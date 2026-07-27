Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

99,99 $ 125 $ 20 % de réduction

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.

Avantages Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.

Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.

Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.