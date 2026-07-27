Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
Air Jordan 1 Low SE
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5 étoiles
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