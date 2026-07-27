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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Game Royal/Noir/Noir/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

20 % de réduction
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Game Royal/Noir/Noir/Bright Mango
  • Article : II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

20 % de réduction

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Game Royal/Noir/Noir/Bright Mango
  • Article : II1249-400

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (1)

5 étoiles

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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