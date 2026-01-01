Retour à la rechercheNike Store Azrieli (Partnered)Fermé • Ouvre à 09 h 30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Consulter l'itinéraireHoraires du magasindim. - jeu.: 09 h 30 - 22 h 00ven.: 09 h 30 - 15 h 00sam.: 10 h 00 - 23 h 00ServicesInformations concernant les retoursCe magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILFermé • Ouvre à 09 h 30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILFermé • Ouvre à 08 h 00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILFermé • Ouvre à 10 h 00