Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Fermé • Ouvre à 09 h 30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Horaires du magasin

dim. - jeu.: 09 h 30 - 22 h 00
ven.: 09 h 30 - 15 h 00
sam.: 10 h 00 - 23 h 00

Services

  • Informations concernant les retours

    Informations concernant les retours

    Ce magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.

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