Retour à la rechercheHolon Nike Factory StoreOuvert • Ferme à 21 h 3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Consulter l'itinéraireHoraires du magasindim. - jeu.: 10 h 00 - 21 h 30ven.: 09 h 00 - 14 h 00sam.: 10 h 00 - 22 h 00ServicesPromotions 24h/24, 7j/7Faites de grosses économies à tout moment en ligne.Acheter iciNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOuvert • Ferme à 22 h 00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOuvert • Ferme à 22 h 00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILFermé • Ouvre demain à 08 h 00