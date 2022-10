Mamba Mentality : passion

On ne peut pas inspirer des générations d'athlètes sans passion. C'est la passion qui marque la Mamba Mentality de nombreux athlètes actuels et en devenir, lorsqu'ils s'efforcent d'être les meilleurs joueurs possible. Que représente la passion pour nos autres athlètes de la Mamba Week ?



Pour Devin Booker, c'est le fait de « se consacrer à ses objectifs ». Pour Sabrina Ionescu, c'est « s'engager à apprendre comment devenir la meilleure athlète possible ». Pour Sydney Leroux, c'est « conserver cette ardeur pour travailler dur et continuer aussi longtemps que ce feu nous anime ». Et pour Jewell Loyd, c'est quand « on ne pense qu'à ça. Je la sens dans mes tripes parce que cette passion brûle toujours. »



La passion se manifeste lorsque les athlètes entreprennent ce qu'il font, sur le terrain et en dehors, avec tout leur cœur et tout leur enthousiasme. Faites la fierté de Kobe et laissez la passion élever votre jeu au niveau supérieur.