« Dope Dance Academy représente bien plus qu'une école de danse. En pratique, c'est une affaire de discipline. Le chacun pour soi fait souvent partie de leur quotidien, et la notion de temps ici est particulièrement floue, car on s'imagine vivre à notre propre rythme, le rythme africain, alors que c'est faux. Il faut être à l'heure pour son travail, pour les répétitions, pour sa vie.

« C'est aussi une affaire de confiance, poursuit Tarryn. Les personnes de couleur n'ont pas vraiment confiance en elles. Elles baissent le regard lorsqu'elles entrent dans une pièce. Et dans cette communauté, les familles n'ont pas forcément le temps de cultiver l'amour-propre de leurs enfants. C'est pour ça qu'ici, dans cet endroit rassurant et au travers de la danse, nous créons une famille. Et un sentiment d'appartenance qui éveille la confiance en soi et apporte une raison d'être. Tout ce dont ils peuvent manquer chez eux. »

Tarryn sait pertinemment combien ces petits enseignements appris au sein de l'académie de danse peuvent déterminer le futur de ses élèves. Chaque journée débute par un atelier spécial : la main du pouvoir. Chacun des enfants choisit cinq qualités (une pour chaque doigt) sur lesquelles il souhaite axer sa journée : la bienveillance, l'obstination, l'honnêteté, la fiabilité, l'engagement... ou tout autre atout qu'il perçoit en lui. Les enfants pratiquent ensuite des exercices de respiration avec leurs mains pour veiller à garder ces qualités à l'esprit.

En posant ces fondations en termes de discipline et de confiance en soi, la danse donne aux enfants la possibilité de se transcender, à la fois physiquement et mentalement.