Les effets du sport sur votre système immunitaire

Le stress oxydatif est un phénomène qui se produit dans l'organisme lorsqu'un déséquilibre survient entre les antioxydants et les molécules appelées radicaux libres. Si le stress oxydatif est un sous-produit naturel des processus biologiques de l'organisme, comme la respiration, la digestion des aliments et même l'exercice physique, l'exposition chronique à des niveaux élevés de stress oxydatif peut être nocive.

Il est d'ailleurs associé à des problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. En effet, l'accumulation d'un trop grand nombre de radicaux libres dans l'organisme, avec une quantité insuffisante d'antioxydants pour les réguler, peut causer des dommages aux cellules et aux tissus, ce qui peut entraîner des maladies, selon un article de synthèse paru dans Frontiers in Physiology.

Si l'exercice physique peut être une cause de stress oxydatif, il peut également renforcer la capacité antioxydante de l'organisme pour combattre les effets négatifs du stress oxydatif de toutes origines, et pas seulement de l'exercice physique, confie le Dr Heffron. Considérez-le comme un système de vérification et d'équilibrage.

« L'activité physique, qu'il s'agisse d'un entraînement planifié et structuré ou des mouvements du corps qui se produisent dans le cadre de l'activité quotidienne, peut atténuer les effets néfastes causés par les radicaux libres », indique le Dr Zaslow.

L'exercice modéré peut contribuer à éviter le stress oxydatif et à protéger contre les maladies associées à une inflammation de faible intensité, comme l'athérosclérose (accumulation de plaques dans les artères du cœur), ajoute-t-elle.

L'exercice est également associé à une incidence réduite de certaines maladies chroniques liées à l'âge, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains cancers, selon une étude publiée en 2013 dans Clinics. Selon une étude publiée en 2019 dans la revue Frontiers in Physiology, le renforcement musculaire est tout aussi efficace que l'exercice aérobique pour réduire le risque de maladie chronique chez les personnes âgées. Une raison de plus de faire de la musculation.

Pour information, l'exercice d'intensité modérée est différent pour tout un chacun et est basé sur le niveau de forme physique individuel. Pour la plupart des gens, cela inclut tout type d'entraînement ou d'exercice qui augmente la fréquence cardiaque de 50 à 60 % par rapport à la fréquence au repos, selon la Cleveland Clinic.

Si vous ne savez pas quel type d'exercice faire (ou à quelle fréquence), il est préférable de consulter votre médecin pour déterminer un programme adapté à vos besoins.