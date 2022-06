Les quatre bienfaits d'un run sur la plage selon des coachs de running

Ce renforcement et cette stabilité des jambes peuvent également se traduire par de meilleures performances lorsque vous n'êtes pas à la plage, ajoute Meghan Kennihan. Par exemple, courir sur la plage une ou deux fois par semaine peut vous permettre de gagner en vitesse sur la route ou lors d'une course, car vos jambes sont plus fortes et votre foulée, plus dynamique.

Cette amélioration ne s'observe pas que chez les adeptes du running. Une étude de 2020 publiée dans la revue BMC Sports Science et portant sur le handball a évalué les effets de sept semaines d'entraînement de pliométrie (des exercices qui impliquent des sauts) sur deux surfaces différentes : du sable et le sol d'une salle de sport. Même si les deux groupes ont enregistré une amélioration de certains éléments, comme la hauteur des sauts et l'équilibre statique, les personnes s'entraînant sur du sable ont constaté des améliorations en plus, notamment leurs performances en sprint.