Quoi manger pour se sentir au top

Pour commencer à définir vos aliments rouges, jaunes et verts, prenez quelques minutes pour réfléchir aux aliments que vous consommez le plus souvent : les incontournables du petit-déjeuner, du midi et du soir, et ceux que vous grignotez sur le pouce ; attribuez-leur une couleur. L'objectif est simple : manger plus de ce qui vous fait du bien et moins du reste. Il n'existe pas de quantités parfaites ou recommandées d'aliments verts, jaunes et rouges. L'objectif consiste à améliorer progressivement votre alimentation : plus de verts, moins de jaunes et de rouges.