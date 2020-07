« Pizza » aux fruits

Les enfants sont plus enclins à essayer de nouveaux fruits si cette découverte se fait dans le cadre d'une expérience agréable. Laissez tomber les jus de fruits sucrés et aidez-les à obtenir leur dose quotidienne en préparant une pizza aux fruits. Commencez par une base large (une grosse tranche de pastèque ou de melon d'eau sera parfaite), que vous garnirez de plusieurs sortes de fruits, comme des myrtilles, des tranches de banane ou des graines de grenade.



Lorsque vous expérimentez de nouveaux aliments avec vos enfants, n'oubliez pas de leur demander ce qu'ils ressentent en les mangeant. « Les enfants sont remarquablement à l'écoute des émotions que leur procure la nourriture, comme lorsqu'ils ont mal au ventre, se sentent repus ou sont fatigués », explique Adam Feit. En encourageant vos enfants à réfléchir à la façon dont les aliments qu'ils mangent les affectent, ils seront plus susceptibles de choisir ceux qui leur permettent de se sentir mieux, plus sereins et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et vous gagnerez au passage un commis de cuisine dévoué : que demander de plus ?