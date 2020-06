Intégrez de nouvelles habitudes avec la méthode Tiny Habits

Plus c'est petit, mieux ça fonctionne

En vous concentrant sur de petits changements, vous adoptez de nouvelles habitudes sans avoir besoin de recourir à votre volonté ou votre motivation, qui sont de mauvais outils dans ce contexte. L'explication scientifique est relativement simple : plus le comportement est difficile à adopter, plus il faut de motivation. Pour faire 100 burpees, il vous faudrait peut-être toute une équipe derrière vous à vous encourager. Mais lorsque vous êtes tout seul et que votre motivation personnelle baisse, vous délaissez les comportements compliqués.

Pour éviter ce cycle en dents de scie, la meilleure option reste d'opérer des petits changements simples. Engagez-vous à faire deux burpees par jour et vous serez bien plus susceptible de vous y tenir, même si vous avez eu une longue journée et que vous vous écroulerez ensuite sur le canapé. Le but, c'est la régularité. Vous aurez ainsi plus facilement le sentiment de réussir. Et c'est ce sentiment qui permet des changements durables.