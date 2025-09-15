Rien de mieux que de surprendre ses proches avec un cadeau qui leur fait plaisir et qu'ils utiliseront au quotidien. Si vous cherchez des idées de cadeaux Nike pour les passionnés de sport de votre entourage, un nouvel équipement d'entraînement ou des vêtements d'athleisure confortables font toujours un carton, quel que soit leur âge.

Les coachs Nike célèbrent le mouvement sous toutes ses formes, du cyclisme à la renfo, en passant par le yoga et la marche active. C'est pourquoi nous avons demandé à trois d'entre eux de partager leurs idées cadeaux Nike incontournables.

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