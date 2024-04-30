Issey Kyson
Ton corps change, ta brassière aussi
Quand mon corps a commencé à changer, j'ai perdu confiance en moi. Heureusement, ma famille était là pour me soutenir et j'ai trouvé des brassières de sport confortables qui m'ont donné envie de m'y remettre.
Je choisis ma brassière en fonction de mon activité. Si je sprinte à fond sur la piste, j'opte pour la Swoosh Pro et je suis en totale confiance.
Mais pour le yoga et les étirements, je préfère une brassière ultra-douce qui maintient bien dans toutes les postures (pour moi, c'est la Indy).
Et quand je veux chiller, c'est la Alate ou rien. Elle est tellement douce. Les bretelles très larges ne me scient pas les épaules. C'est comme si je ne portais pas de brassière.
Chaque personne est différente. À chacune sa brassière. Prends le temps d'explorer la gamme et de trouver le modèle qui te convient vraiment. En plus, Nike t'aide à prendre tes mensurations.
Pour les protections périodiques, c'est pareil ! Serviette, cup, tampon… c'est à toi, et à personne d'autre, de voir ce qui te convient le mieux. Pour encore plus de protection pendant les cours de sport, jette un œil au legging Nike Pro qui te protège des fuites avec sa fine doublure intérieure.
Et surtout, n'oublie jamais que tout le monde fait face aux mêmes changements. Alors il faut se serrer les coudes !
Issey x