Peut-on courir tous les jours ? Quels sont les bienfaits ?

Une étude de juillet-août 2017 publiée dans la revue Progress in Cardiovascular Diseases a conclu que le fait de courir à un rythme modéré 5 à 10 minutes tous les jours entraînait une amélioration de la santé cardiovasculaire, une diminution de la pression artérielle et une réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues.

En seulement 10 minutes, votre rythme cardiaque se trouve en zone d'aérobie modérée, sans causer trop de stress ou de lésions musculaires. Ainsi, vous ne devriez pas avoir besoin d'autant de temps pour récupérer.

Mais si vous commencez à augmenter l'intensité de vos runs, vous devez prévoir un temps de récupération suffisant afin d'éviter tout risque de surentraînement.

Les runneurs professionnels et de haut niveau ont généralement un programme d'entraînement chargé pouvant comprendre des séances de running quotidiennes. Mais attention : tous les runs ne se font pas à intensité maximale. Chaque semaine, leurs entraînements contiennent non seulement du travail fractionné et des runs plus longs, mais aussi des runs plus faciles et/ou plus courts permettant une récupération active.

En revanche, il est déconseillé aux runneurs débutants de courir tous les jours, car un tel rythme peut avoir plus d'effets négatifs que positifs. L'étude de 2017 précédemment mentionnée a établi que les bienfaits du running sur la santé se faisaient pleinement sentir à 4,5 heures de pratique hebdomadaire. Au-delà, on constate une augmentation du risque de surentraînement et de blessure due au surmenage.