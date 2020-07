Comment inciter vos enfants à faire du sport

À partir de là, vous avez les bases sur lesquelles vous appuyer. Au bout de deux ou trois semaines d'exercice physique régulier, demandez-lui « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? » ou « Qu'est-ce que ton corps est capable de faire et que tu ne pensais pas pouvoir faire ? », suggère Diana Cutaia. Ça l'encouragera à écouter son corps, et son mental devrait naturellement prendre le relais. « Laissez la biologie faire le travail pour vous. Pas besoin de forcer les choses, explique-t-elle. Nous sommes faits pour bouger et lorsque les enfants font suffisamment d'exercice physique, ils comprennent naturellement que rester actif est bon pour eux. »



Même s'il peut sembler intéressant d'enseigner à vos enfants tous les bienfaits du sport, il vaut mieux ne pas parler des aspects biologiques. « Les adultes ont tendance à faire les choses en partant d'une motivation scientifique, mais les enfants, eux, sont généralement plus inspirés par une histoire », explique Brian Nunez, coach Nike.



Par exemple, au lieu de dire à votre enfant que les squats sautés rendront ses jambes fortes et robustes, expliquez-lui qu'une grenouille affamée a besoin de jambes fortes et rapides pour bondir et attraper plus de mouches sur l'étang, et qu'en s'entraînant à sauter, il deviendra de plus en plus rapide. Ou la prochaine fois qu'il fera un exercice basé sur la rapidité, comme des jumping jacks, dites-lui que c'est grâce à des exercices comme celui-là que son danseur ou son basketteur préféré est aussi rapide sur ses pieds.



Si vous présentez les choses d'une manière compréhensible pour eux et en les reliant à quelque chose qui leur tient à cœur, ils auront beaucoup plus envie de bouger et prendront plus de plaisir à le faire.