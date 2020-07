Aidez vos enfants à aimer le sport

Voici trois manières de préparer vos enfants à une vie placée sous le signe du sport.

Vous adorez faire du sport, et vous voulez qu'il en soit de même pour vos enfants. En leur apportant les encouragements, l'inspiration et les instructions dont ils ont besoin, vous pouvez les aider à prendre l'habitude de bouger au quotidien, une habitude qu'ils garderont toute leur vie. Voici trois approches qui vous mettront sur la bonne voie.



Si vous et vos enfants avez aimé faire du sport ensemble, que ce soit jouer au football dans le jardin ou faire les entraînements bon enfant de notre programme Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Avec les nouvelles technologies (la télévision, les ordinateurs, les tablettes, etc.), les enfants ont tendance à moins bouger, alors n'importe quel exercice physique prolongé est une victoire, pour eux comme pour vous.



Même si vous et vos enfants vous amusez en bougeant, si vous voulez que le sport devienne une habitude qui ne les quittera plus, il n'est jamais trop tôt pour penser à plus long terme. « Les expériences que vous faites enfant peuvent vous faire soit adorer, soit détester le sport, et peut-être pour toujours, explique Brian Nunez, coach Nike. En tant que parent, vous voulez faire en sorte que vos enfants vivent le plus d'expériences positives possibles lorsqu'ils sont petits, avant que les cours de gym, le sport et les compétitions (et la vie de manière générale) ne deviennent plus sérieux. »



Présenter le sport comme une forme de jeu est une manière de faire, mais vous devrez aller plus loin pour poser les bases d'un rapport sain et durable au sport. Voici comment faire.