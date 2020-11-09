À l'origine du design : ACG Smith Rock

Bloqués par la neige pour le restant de la soirée, nous avons suivi le programme qui s'impose dans ces cas-là : nous avons fait un feu et nous nous sommes détendus. Rassemblés autour du bar avec des boissons chaudes, nous avons partagé nos idées et nos observations sur la journée que nous avions passée. En comparant nos notes sur la manière dont notre équipement avait fonctionné, à la fois sur la route et en pleine nature, nous avons découvert de nouvelles perspectives en matière de performance et discuté de la manière dont nous pouvions faire encore mieux pour la collection ACG de la saison à venir. Après cette conversation autour du design, nous nous sommes retirés dans l'espace salon du chalet où nous avons trouvé une bibliothèque pleine de romans de gare et de vieux guides sur la nature. Coupés du monde extérieur, nous avons fait la lecture aux autres à tour de rôle, en choisissant au hasard des livres de la bibliothèque. Pour certains, c'était leur premier séjour ACG, alors que pour d'autres, cela faisait des années qu'ils y participaient. Avoir l'occasion de déconnecter, d'être présent et de s'amuser un peu avec l'équipe de design réunie était en quelque sorte plus important que le fait de partager ses impressions sur les produits et les fonctionnalités. Ça permettait de créer des liens et une cohésion au sein du groupe.