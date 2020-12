Nike ACG : cap au nord

[Sans titre]

par Rashaan Jiles

Éternel citadin,

Je préférais m'asseoir sur le sol

de notre appartement, bien trop petit,

Toujours attentif à mes manières,

Toujours à distance des querelles.

Si rares étaient mes immersions dans la Nature,

Que mon ignorance faisait tristement de moi un étranger,

De la Nature Mère elle-même.

Ne suis-je pourtant pas Nature moi-même ?

Quel autre nom pourrait-on me donner ?

Et si, vous aussi, portiez le même ?

Nous fleurissons à l'aune de l'eau qui nous abreuve.

La couleur prend vie sur notre peau, comme si nous étions des enfants nés ici,

Et non dans une maternité, où la chance nous a été donnée de sortir d'un

Utérus.

Ici sur le sentier, qu'il soit balisé ou non,

Absorbés par les rythmes et les rêves qui restent les nôtres,

Qui nous ont été enlevés, et à nos mères, et à toutes les mères depuis la nuit des temps.

Je suis revenu à celle à qui j'appartiens,

Humblement.

Sachant, bien que mon nom soit Nature,

Que je n'ai jamais foulé cette terre auparavant.

Et j'espère que cette terre sera patiente avec moi.

Patiente, tandis que j'égrainerai mes peurs au crible d'un tamis.

Patiente, alors que nous apprendrons à nous connaître.

Patiente, et curieuse.

Me voici, prêt à respirer le souffle de la vie comme au premier jour,

Avec des poumons qui semblent neufs.