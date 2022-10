In de loop van zijn bestaan heeft de Air Jordan 3 vele geliefde smaken gekend, maar deze kleurencombinatie die je misschien doet denken aan een driekleurig ijsje, spant de kroon. Een fris wit leren bovenwerk gecombineerd met een olifantachtige opdruk in Dark Mocha die rond de neus en de hak loopt op de klassieke AJ3 manier. Een middenzool in Atmosphere Pink en een geborduurde Jumpman op de tong zorgen voor een contrasterende kleur en een heldere, smaakvolle afwerking.

SKU: CK9246-102