We wisten dat we compleet nieuwe manieren moesten bedenken om de levenscyclus van onze producten verder uit te breiden. Dus begonnen we het restmateriaal van onze fabrieken te verzamelen (dat daarmee dus niet op de vuilstort of in het water terechtkwam), garen te spinnen uit gerecyclede materialen en van productieafval nieuwe schoenen te maken. Dat proces is ontstaan in de Nike Innovation Kitchen, waar we samen te gekke, nieuwe concepten hebben ontworpen en uit onze comfortzone zijn gestapt. Om het coole idee van Space Hippie om te zetten in een tastbare schoen, hebben we de schetsfase overgeslagen en zijn we direct aan de slag gegaan met prototypen. We gingen op zoek naar nieuwe designs voor een nieuwe wereld. Net gestoorde wetenschappers in een futuristisch lab.

We gingen op zoek naar onze innerlijke Bill Bowerman. In onze ogen is hij de ultieme Space Hippie dankzij zijn spontane doe-het-zelf-ontwerpideeën, zoals rubber in wafelijzers gieten. In deze fase van het proces gold: hoe gekker het idee, hoe beter. Daarna keken we hoe we die ideeën in het echt konden uitwerken. Uiteindelijk is elk Space Hippie model gemaakt van 25-50% gerecyclede materialen.