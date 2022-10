Onze missie was eenvoudig: maak een schoen met de laagste koolstofvoetafdruk tot nu toe. Hoe? We gebruikten afval om de schoen te maken. Ieder design van de Space Hippie bevat ongeveer 25-50% gerecycled afval. Mensen zeiden dat het nooit wat zou worden. Ze zeiden dat het onmogelijk was. Maar de Space Hippie is het bewijs dat het wel kan. Nike is altijd al gericht geweest op het ontwerpen van de beste schoen, tegen iedere prijs. Maar met de huidige klimaatuitdagingen moet de schoen ook duurzaam zijn om de beste te zijn. Dat betekent dat we de schoen hebben gemaakt met minder energie, minder afvalproductie en met designkeuzes die minder impact hebben op het klimaat. Als ontwerpers moesten we opnieuw bedenken wat het betekent om de producten die we ontwerpen te maken. We moesten design bij Nike herdefiniëren op een manier zoals dat nog nooit gedaan was.

Het designproces van de Space Hippie was alsof je zonder zaklamp een donkere kamer binnenliep. Door het onbekende te accepteren en onze ideeën perfect uit te werken, evolueerden we onze denkwijze. Daarmee leerden we een schoen te maken waar we trots op konden zijn, één die onze missie om de planeet te beschermen ondersteunt. Space Hippie is ontworpen vanuit mysterie. We wilden ontdekken waar plezier en maf samenkomen. En dat is gelukt.