Zichtbare Air demping heeft zich radicaal ontwikkeld in de dertig jaar sinds de Air Max 1 werd uitgebracht. De Air Max 180 introduceerde 180 graden zichtbare Air. Daarna kreeg de Air Max 93 de nieuwe blaasvormtechniek. Vier jaar later werd, dankzij deze techniek, zichtbare Air demping over de hele lengte uiteindelijk een feit in de Air Max 97.