In 1987 veranderde Nike de wereld van hardloopschoenen voorgoed met de introductie van de Air Max 1. De legendarische hardloopschoen schreef onmiddellijk geschiedenis dankzij de baanbrekende, zichtbare Nike Air demping. Sinds dat moment staat het ongeëvenaarde bovenwerk van de Air Max 1 garant voor innovatief design. Nu, bijna drie decennia later, is de sneaker waarmee het allemaal is begonnen, vernieuwd met een Nike Flyknit constructie. De Air Max 1 Ultra Flyknit is door schoenontwerper Ben Yun tot leven gebracht. Bij deze nieuwste versie kwam meer kijken dan een gereproduceerd, geweven bovenwerk. Yun schonk veel aandacht aan de details en moest scherp en inventief te werk gaan om het design echt tot leven te brengen.