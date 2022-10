Dit Metallic Silver met rode, witte en zwarte accenten zou ongelooflijk bekend moeten voorkomen. In 1997 was het de OG 'Metallic Silver' kleurencombinatie voor de lancering van de Air Max 97. Voor deze variant is juist de zool vernieuwd: de OG Air bag over de volledige lengte is vervangen door de revolutionaire Air-Sole unit van de Air VaporMax. Het verleden en het heden zijn verenigd in een ultiem eerbetoon aan Big Air.