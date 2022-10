AIR VAPORMAX 97

VERLEDEN EN HEDEN KOMEN SAMEN

€ 225,00

De Nike Air VaporMax 97 bevat een combinatie van de twee meest iconische voorbeelden van Air over de gehele lengte uit het verleden én het heden. De Air Max 97 heeft dezelfde iconische, op hogesnelheidstreinen gebaseerde designlijnen en het bovenwerk volgt het voorbeeld van de revolutionaire Air-Sole unit over de gehele lengte die de Air VaporMax ook heeft. Het resultaat is een geheel nieuwe combinatie met zowel een groot Air gedeelte als een surrealistisch design.