De Air Money en de More Uptempo typeerden de jaren 90-basketbalstijl als geen ander. En nu, twee decennia later, zijn deze onmiskenbare designs gecombineerd tot de Air More Money. Deze schoen heeft een afneembare bovenlaag, een dollarteken op de hak, een Air unit over de volle lengte van de zool, en alle hype van zijn voorgangers. Bekijk de nieuwste kleurencombinatie in Wolf Grey, zwart en Island Green.