Toen de Air Money en de Uptempo in 1996 uitkwamen, viel alles aan de schoenen op, van de zichtbare Air tot de blokletters. Het is dus logisch dat een combinatie van deze twee net zo innovatief moest zijn. We verwelkomen de Air More Money, een gewaagde mengeling die 21 jaar na zijn voorgangers ten tonele verschijnt. Op de afneembare bovenlaag staat de naam van de sneaker in grote, onmiskenbare letters. Op de achterkant van de hak is een dollarteken aangebracht en Air Sole units lopen over de hele lengte van de voet voor comfortabele demping en een veerkrachtige look. De Air More Money kent geen recessie.