Alle aspecten van deze mix tussen de Air Money en de More Uptempo doen denken aan de basketbalstijl uit de jaren 90. Grote blokletters. Zichtbare Air. Designs waar je niet omheen kunt. En dollartekens. De nieuwste kleurencombinatie in het wit is afgewerkt met een zwarte onderkant en subtiele koraaldetails. Vergeet ook het basketbalvormige varken op de afneembare bovenlaag niet, als iconisch symbool van rijkdom.