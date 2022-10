Duik in Nike's rijke geschiedenis van indrukwekkende innovatie met de Air Max Plus 2, een Tuned Air ervaring met op de baan geïnspireerde looks en een ongelofelijk comfort. De schoen heeft een bovenwerk met kleurverloop van Ghost Green, Valor Blue en Metallic Silver, naast reflecterende details en TPU-accenten. Ballistisch mesh zorgt voor een moderne uitstraling van het retrodesign.