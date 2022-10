Door de zichtbare Air unit over de volledige lengte en het unieke, razendsnelle design heeft de Air Max 97 over de hele wereld een grote reputatie opgebouwd. Nu, twintig jaar later, zet dit favoriete model zijn triomftocht voort in een premium uitvoering. De Air Max 97 is klaar voor dit seizoen met een combinatie van premium materialen en natuurlijke tinten.