De Air Max 97 had als eerste een zichtbare Air unit over de volledige lengte. In de twee decennia na de introductie werd dit populaire model een wereldwijd icoon. Het unieke, vloeiende design heeft al heel wat aandacht getrokken. De Air Max 97 viert dit jaar zijn twintigste verjaardag en is terug in een premium uitvoering die perfect bij dit seizoen past.