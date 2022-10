€ 189,99

Hoewel de legende in de jaren 80 begon met Tinker Hatfields eerste bijdrage aan de Jordan-schoenencollectie, markeert deze stijl een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de AJ3. Met de kleurencombinatie 'Game Royal' als basis, zet de AJ3 'Blue Cement' het verhaal van de 'Cement'-collectie met AJ3's voort en introduceert hij de nieuwste kleuren sinds de AJ3 'Red Cement' die eerder dit jaar werd geïntroduceerd. Zo is er weer een nieuwe klassieker geboren.