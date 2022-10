AIR JORDAN XXVIII

LOCKED & LOADED

€ 185,00

Driepunters van Ray Allen zijn niet bepaald 'wonderbaarlijk' te noemen. In de laatste seconden van de zesde Finals-wedstrijd in 2013 leek het absolute chaos toen de bal heen en weer op het veld schoot en in de hoek terechtkwam. Dat was voor Allen, de superieure scherpschutter, het moment waarop hij zich zijn hele leven had voorbereid. Zijn gelijkmakende driepunter gaf de serie een compleet andere wending en gaf de Heat de inspiratie om de tweede titel op rij te winnen. In Miami zou hij altijd te boek blijven staan als held.