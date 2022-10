Eén jaar nadat de Lakers voor het eerst in tien jaar de play-offs hadden gemist, lag het gewicht van de Lakers-franchise op de schouders van Kobe. In de vierde wedstrijd van de play-offs van 2006 tegen de Suns stuurde Kobe de wedstrijd met een lay-up in de laatste seconde de verlenging in, maar de Lakers kwamen met 6,1 resterende seconden toch weer op één punt achterstand. Met een aanval op rechts over twee verdedigers heen scoorde Kobe in de laatste seconde het winnende punt. Zijn prestatie symboliseerde dat hij de grootste ster was in LA, de stad van sterren. Als gezicht van de Lakers heeft Kobe daarna nog vele onvergetelijke prestaties neergezet.