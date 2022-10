Sinds Michael Jordan zijn magische moves liet zien in de play-offs van '95, is iedere Air Jordan XI direct een klassieker geworden. De Air Jordan XI 'Gamma' staat op het punt net zo groot te worden. De schoen heeft een zwart bovenwerk en zwarte middenzool, met accenten van Gamma Blue en Varsity Maize. Het zwarte lakleer en de doorschijnende buitenzool maken de klassieke look helemaal af.