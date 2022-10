De Air Jordan 11 is een van de meest iconische en geliefde Air Jordan modellen aller tijden. Volgens MJ moest er een formele look op het veld komen, en daarom werd er voor het eerst lakleer in een sportschoen gebruikt. Deze nieuwste look voor de laag uitgesneden topper haalt inspiratie uit de 'Concord' Air Jordan XI waar het in 1995 allemaal mee begon.