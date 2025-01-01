Vêtements de running pour le marathon(16)

Nike Miler
Nike Miler Veste de running déperlante pour homme
Meilleure vente
Nike Miler
Veste de running déperlante pour homme
79,99 €
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Veste de running pour homme
Meilleure vente
Nike Impossibly Light Windrunner
Veste de running pour homme
109,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes pour homme
Nike Miler
Haut de running à manches courtes pour homme
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
109,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Dri-FIT ADV pour homme
84,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Challenger
Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Nike AeroSwift
Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
114,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
114,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Legging de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Challenger
Legging de running Dri-FIT pour homme
59,99 €
Nike Miler
Nike Miler Débardeur de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Débardeur de running Dri-FIT pour homme
29,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Dri-FIT ADV pour homme
79,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Pantalon de running Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Challenger
Pantalon de running Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT ADV pour homme
74,99 €
Nike Fast
Nike Fast Maillot de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Maillot de running Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike Trailwind
Nike Trailwind Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Trailwind
Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
84,99 €

Vêtements de running pour le marathon : conçus pour tenir la distance

Sur la ligne de départ ou en plein entraînement, nos vêtements pour le marathon sont faits pour t'aider à te sentir au top. Ils sont conçus dans des matières légères qui ne t'encombrent pas avec des fibres flexibles pour avaler aisément chaque kilomètre. Quand l'intensité augmente, la technologie Nike Dri-FIT contribue à éloigner la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement et que tu restes au frais et à l'aise. Pour plus de confort, enfile des articles dotés de la technologie Nike Dri-FIT ADV technology, créée d'après les informations fournies par de vrais runners comme toi. Elle associe un tissu anti-transpiration à une conception pointue et des caractéristiques intelligentes telles que des perforations dans les zones les plus sollicitées. Ainsi, tu peux rester concentré sur ce qui compte le plus : pulvériser tes objectifs.

Tu te prépares pour une course ? Opte pour des vêtements de running pour le marathon dotés de multiples poches afin de conserver tes affaires à portée de main quand tu bats le pavé. Pense aux poches zippées où glisser ton téléphone et tes clés ou aux poches fendues idéales pour les gels. Les pantalons de running à ceinture élastique assurent une tenue confortable du début à la fin, tandis que les cordons ajustables les maintiennent en place. Les coutures plates évitent les irritations en cas de port prolongé et les coupes respirantes aident à rester au frais par temps chaud. Découvre l'emblématique Nike Swoosh qui orne toute la collection et apporte une touche luxueuse à tes tenues de running pour le marathon.

Quoi de plus branché que des matières durables ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis une tenue pour le marathon portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.