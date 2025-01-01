Vêtements de running pour le marathon : conçus pour tenir la distance
Sur la ligne de départ ou en plein entraînement, nos vêtements pour le marathon sont faits pour t'aider à te sentir au top. Ils sont conçus dans des matières légères qui ne t'encombrent pas avec des fibres flexibles pour avaler aisément chaque kilomètre. Quand l'intensité augmente, la technologie Nike Dri-FIT contribue à éloigner la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement et que tu restes au frais et à l'aise. Pour plus de confort, enfile des articles dotés de la technologie Nike Dri-FIT ADV technology, créée d'après les informations fournies par de vrais runners comme toi. Elle associe un tissu anti-transpiration à une conception pointue et des caractéristiques intelligentes telles que des perforations dans les zones les plus sollicitées. Ainsi, tu peux rester concentré sur ce qui compte le plus : pulvériser tes objectifs.
Tu te prépares pour une course ? Opte pour des vêtements de running pour le marathon dotés de multiples poches afin de conserver tes affaires à portée de main quand tu bats le pavé. Pense aux poches zippées où glisser ton téléphone et tes clés ou aux poches fendues idéales pour les gels. Les pantalons de running à ceinture élastique assurent une tenue confortable du début à la fin, tandis que les cordons ajustables les maintiennent en place. Les coutures plates évitent les irritations en cas de port prolongé et les coupes respirantes aident à rester au frais par temps chaud. Découvre l'emblématique Nike Swoosh qui orne toute la collection et apporte une touche luxueuse à tes tenues de running pour le marathon.
Quoi de plus branché que des matières durables ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis une tenue pour le marathon portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.