Ensembles de foot Turquie 2024 : rejoins l'équipe
Suis le ballon du regard dans un ensemble Turquie de foot qui favorise la performance. Tous les modèles correspondent à ceux des pros, des blasons brodés aux coloris parfaits en passant par les détails authentiques. Ils présentent bien sûr notre Swoosh emblématique, véritable gage de qualité. Tu t'entraînes dans le froid ? Nos tenues confortables retiennent la chaleur quand la température baisse. Par temps chaud, les manches courtes et le tissu léger te gardent au frais, afin que tu puisses donner le meilleur de toi-même.
Quand la température monte, opte pour un ensemble de la Turquie intégrant la technologie Dri-FIT, conçue de façon à évacuer la transpiration et sécher rapidement pour promouvoir ton confort. Dans les ensembles de l'équipe de Turquie en tissu Nike Breathe, tu restes au frais, concentré sur le jeu. Envie de foncer sur le terrain ? Les tissus extensibles te permettent de bouger librement, tandis que les modèles décontractés te donnent de l'espace. Pour une coupe aérodynamique, choisis un kit ajusté. En matière de performance exceptionnelle, nous savons que le confort compte. C'est pourquoi les shorts et pantalons de la Turquie sont dotés de ceintures élastiques qui s'étirent avec toi et restent en place, quelle que soit l'intensité du jeu. Grâce à nos tailles pour adulte et enfant, toute la famille peut être équipée.
Tu veux te sentir encore mieux dans ton nouvel ensemble de foot de l'équipe de Turquie ? Découvre nos vêtements fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et nos chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, cherche les modèles portant notre étiquette « Matières durables ».