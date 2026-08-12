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Baskets d'hiver pour femme : repoussez vos limites
Notre engagement en faveur des sportives remonte à 1979, date à laquelle nous nous sommes associés à la campagne pour l'égalité de l'International Running Committee. Aujourd'hui, nos baskets pour femme d'hiver vous aident à libérer votre potentiel et à atteindre vos objectifs par temps froid. Découvrez des matériaux robustes qui résistent aux intempéries et gardent vos pieds au sec, ainsi que des modèles qui maintiennent le pied et procurent l'assurance nécessaire pour donner le meilleur de vous-même sur tous les terrains.
Sous la pluie ou la neige, il vous faut des chaussures pensées pour garder l’eau à l'extérieur. Nos baskets d'hiver pour femme intègrent des matériaux hydrofuges laissant vos pieds respirer. Vous restez ainsi concentrée et à l'aise, plus longtemps. Pour un run difficile dans la nature, optez pour des baskets équipées de tissus autour des chevilles conçus pour vous protéger des éclaboussures, de la boue, de la terre et des débris.
Que vous partiez pour un run en plein air l'après-midi, un entraînement tôt le matin ou un marathon, le running met vos muscles à rude épreuve. Les semelles intérieures de nos baskets pour femme d'hiver vous soutiennent afin d'absorber l'impact à chaque foulée et chaque choc. Ainsi, vous allez plus loin, plus vite, plus longtemps. Nos unités Nike Zoom Air plébiscitées créent un mouvement souple et rembourré. Si vous rêvez d'un amorti réactif qui protège vos articulations, sélectionnez des semelles intérieures en mousse Nike React qui allient protection et sensation de légèreté.
L'adhérence et la stabilité sont essentielles par temps froid, c'est pourquoi nos baskets d'hiver pour femme sont dotées de différentes semelles qui optimisent la confiance en vous. Les passionnées de trail apprécieront les crampons profonds, les bases larges et les motifs adhérents ultra-perfectionnés qui favorisent la stabilité sur une surface glissante ou accidentée. Pour la route, les semelles extérieures en caoutchouc résistant légèrement texturées vous procurent un contrôle efficace, mais aussi de la légèreté et du confort.