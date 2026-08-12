Chaussures de foot Ronaldo : la puissance sur le terrain
Lance-toi sans peur sur le terrain avec nos chaussures Ronaldo. Inspirées par l'une des stars du foot les plus emblématiques, nos chaussures font rimer performance et confort. Jette un œil aux paires dotées de nos crampons tri-star procurant une adhérence multidirectionnelle, pour bouger en toute confiance. Parallèlement, les crampons centrés sur la pointe sont le gage d'une accroche maximale et d'une vitesse explosive.
Quand tu te donnes à fond pendant 90 minutes, le confort est essentiel. Découvre les chaussures de foot CR7 dotées de la technologie Flyknit de Nike. La matière douce et extensible maintient ta cheville et la soutient durant tout le match. Les empeignes lisses enveloppent ton pied pour t'offrir une sensation de confort, tandis que celles en maille minimalistes sont légères afin que rien ne t'empêche de marquer. À la recherche d'un contrôle optimal de la balle ? Choisis une paire équipée d'une empeigne Vaporposite+. Cette technologie associe du mesh quadrillé adhérent à une doublure premium, ce qui te permet de garder le contact avec le ballon.
Les pieds sont essentiels à ta stabilité. Nos chaussures de foot Ronaldo intègrent donc une speed cage, faite dans des matières souples ultra-légères, qui ancre les pieds à la semelle extérieure. Envie de plus de rebond à chaque foulée ? Opte pour une chaussure Ronaldo dotée d'unités Air Zoom au talon. Elles créent une sensation de souplesse sous le pied qui te permet d'accélérer sur le terrain.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Envie de participer ? Trouve des chaussures Ronaldo portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. De plus, depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.