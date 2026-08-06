Ensembles des Corinthians 2026/27 : des vêtements qui vous propulsent
Donne une allure brésilienne à ta collection de vêtements de sport grâce aux nouvelles tenues des Corinthians. Tu encourages l'équipe dans les tribunes ou tu t'élances sur le terrain ? Notre gamme est conçue pour suivre tous tes mouvements. Nos maillots Corinthians FC intègrent la même technologie professionnelle que celle que tu voies sur la scène internationale, parce que tout le monde mérite la meilleure expérience sportive. Découvre des maillots légers, des shorts confortables et des sweats qui conservent la chaleur afin de relever tous les défis.
Un tissu innovant pour un confort absolu
Tu veux rester au frais et au sec quand tu repousses tes limites ? Opte pour des maillots des Corinthians dotés de la technologie Aero-FIT qui fait circuler l'air sur ta peau pour évacuer la transpiration en quelques secondes. Conçu pour que le tissu ne colle jamais au corps, ce maillot de bain léger et extensible offre une liberté de mouvement totale. Sa conception robuste permet de jouer sans aucune limite, même dans les situations les plus extrêmes.
Une conception intelligente pensée pour la réussite
Rien ne devrait t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Nos nouvelles tenues des Corinthians associent donc coutures plates et tissu lisse pour prévenir les irritations. Les zones d'aération accroissent la sensation de respirabilité pendant les séances intenses, et les coupes décontractées procurent tout l'espace nécessaire pour bouger. Les ceintures élastiques assurent un confort sur la durée et se ferment à l'aide de cordons de serrage qui les maintiennent en place. Les poches zippées de certains de nos modèles permettent de garder les affaires essentielles à portée de main.
Des détails authentiques
Chaque pièce de notre gamme de maillots de foot des Corinthians affiche notre Swoosh emblématique, qui apporte une note haut de gamme à l'ensemble. L'écusson du club est cousu sur la poitrine et le bord de la manche, exactement comme sur les tenues des pros. Les couleurs authentiques pour les matchs Domicile, Extérieur et pour tout le reste permettent de t'assortir facilement à l'équipe, où qu'elle joue. De plus, grâce à nos tailles adaptées à tous les âges, la famille entière fera partie de l'équipe. Les languettes métallisées numérotées sur l'ourlet de nos maillots des Corinthians procurent un supplément d'authenticité.
Joue quelle que soit la météo
Tu te prépares à jouer par temps doux ? Choisis un maillot des Corinthians à manches courtes et un short qui offre une sensation aérée quand l'intensité augmente. Lorsque la température baisse, opte pour des modèles à manches longues et des sweats doublés de Fleece. Les sweats à capuche zippés s'enfilent et s'enlèvent facilement, de façon à garantir une polyvalence optimale. En cas de pluie, choisis une veste dotée d'un revêtement déperlant qui bloque l'eau.
Des matériaux haute performance
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues Corinthians portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.