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Survêtements bleus

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Nike Tech
Nike Tech Pantalon en Fleece à ourlet ouvert et couleurs contrastées pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Pantalon en Fleece à ourlet ouvert et couleurs contrastées pour homme
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
129,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalon de running en maille Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Pantalon de running en maille Dri-FIT pour homme
89,99 €
Angleterre Strike
Angleterre Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Angleterre Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
79,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Survêtement en maille de polyester pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Club
Survêtement en maille de polyester pour homme
89,99 €
Jordan
Jordan Veste Anthem pour homme
Matériaux recyclés
Jordan
Veste Anthem pour homme
119,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalon de tennis taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Advantage
Pantalon de tennis taille mi-haute Dri-FIT pour femme
74,99 €
Angleterre Strike
Angleterre Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Angleterre Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
149,99 €
Nike Academy
Nike Academy Survêtement de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Survêtement de foot Dri-FIT pour homme
79,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Veste à zip pour homme
Nike Club Rules
Veste à zip pour homme
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Survêtement Dri-FIT pour ado
59,99 €
Chelsea FC Strike+ SE
Chelsea FC Strike+ SE Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
89,99 €
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Survêtement de football Nike Dri-FIT pour Homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike Fourth
Survêtement de football Nike Dri-FIT pour Homme
139,99 €
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Academy Pro
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
79,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
89,99 €
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Inter Milan Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
79,99 €
FC Barcelona Strike SE
FC Barcelona Strike SE Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike SE
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Survêtement à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Survêtement à capuche pour ado
79,99 €
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike Fourth
Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
104,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Veste de tennis à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Advantage
Veste de tennis à zip Dri-FIT pour femme
84,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Essentials
Short tissé Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
99,99 €
Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Veste de survêtement de football Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Veste de survêtement de football Nike Dri-FIT pour homme
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon en tissu Fleece pour fille plus âgée
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon en tissu Fleece pour fille plus âgée
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
79,99 €
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Pantalon Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Hoop Fleece
Pantalon Dri-FIT pour homme
99,99 €
Angleterre Strike
Angleterre Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Angleterre Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
109,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
119,99 €
Nike Pro Training
Nike Pro Training Pantalon Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Pantalon Dri-FIT pour homme
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut en Fleece à manches longues pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Haut en Fleece à manches longues pour ado (fille)
54,99 €
Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Survêtement de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Survêtement de foot Dri-FIT pour ado
64,99 €
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Inter Milan Strike
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike
Nike Ensemble deux pièces avec haut à col ras-du-cou en Fleece Essential pour bébé (12 - 24 mois)
Nike
Ensemble deux pièces avec haut à col ras-du-cou en Fleece Essential pour bébé (12 - 24 mois)
42,99 €
Nike
Nike Ensemble trois pièces avec sweat à capuche et t-shirt Lifestyle pour bébé (12 - 24 mois)
Nike
Ensemble trois pièces avec sweat à capuche et t-shirt Lifestyle pour bébé (12 - 24 mois)
59,99 €
Nike
Nike Ensemble deux pièces Club Fleece pour bébé (12 - 24 mois)
Nike
Ensemble deux pièces Club Fleece pour bébé (12 - 24 mois)
42,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
109,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
79,99 €
Nike
Nike Ensemble deux pièces Club Fleece pour enfant
Nike
Ensemble deux pièces Club Fleece pour enfant
47,99 €
Nike
Nike Ensemble deux pièces Club Fleece pour tout-petit
Nike
Ensemble deux pièces Club Fleece pour tout-petit
47,99 €
Jordan
Jordan Ensemble deux pièces avec sweat à capuche Air pour tout-petit
Jordan
Ensemble deux pièces avec sweat à capuche Air pour tout-petit
54,99 €
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Tottenham Hotspur Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
109,99 €
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Tottenham Hotspur Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour fille
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Sweat à capuche et zip pour fille
79,99 €
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Inter Milan Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
109,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en tissu Fleece Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Crossover
Pantalon en tissu Fleece Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
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Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
29 % de réduction
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Veste de tennis pour homme
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Veste de tennis pour homme
30 % de réduction
Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
30 % de réduction
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Kylian Mbappé Academy
Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
30 % de réduction
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Veste de foot nationale Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike Fourth
Veste de foot nationale Nike Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
30 % de réduction
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Stock épuisé
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
30 % de réduction
Nike Tech
Nike Tech Pantalon homme en maille Dri-FIT Shori
Matériaux recyclés
Nike Tech
Pantalon homme en maille Dri-FIT Shori
30 % de réduction

Survêtements bleu marine : entraîne-toi confortablement

Enfile un survêtement Nike bleu pour tes runs ardus et tes entraînements par temps froid. Ils sont déclinés en diverses coupes pour s'adapter à ton style et aux exigences particulières de ton sport. Les pièces minimalistes épousent les formes du corps, sont faciles à porter et conservent la chaleur corporelle. Envie de jouer des superpositions pour protéger tes muscles du froid ? Pense aux modèles slouchy et oversize qui se passent aisément par-dessus ta tenue de sport. Découvre les tissus brossés confortables doux et agréables au toucher.

Pour une isolation de premier plan qui ne t'alourdit pas, mise sur un survêtement bleu ciel réalisé en Tech Fleece plébiscité. Ce tissu lisse des deux côtés conserve la chaleur naturelle du corps. En plus, le vêtement ne donne aucune sensation d'encombrement ou de restriction grâce aux tissus légers et aux propriétés extensibles de la matière. Et quand tu commences à transpirer, les survêtements bleu foncé équipés de la technologie Nike Dri-FIT éloignent l'humidité de la peau. Elle est ensuite déposée à la surface du tissu, où elle s'évapore rapidement. Cela t'aide ainsi à rester à l'aise et à te concentrer sur les objectifs à atteindre.

Nos survêtements bleus sont déclinés dans une large palette de coloris adaptés à ton style. Un survêtement bleu marine est une solution élégante et polyvalente. Un survêtement bleu royal est aussi original que vitaminé. Et si tu préfères un effet minimaliste, opte pour un survêtement bleu clair ou un survêtement bleu pastel. Jette un œil aux bordures contrastées qui apportent une touche d'élégance supplémentaire. Sans oublier l'incontournable Nike Swoosh qui donne aux modèles une finition premium.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un survêtement bleu portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.