Baskets et chaussures bleues

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Baskets et chaussures bleues : révèle ton potentiel

Pour les runs exigeants, les circuits d'entraînement impitoyables et les séances en salle qui repoussent tes limites, notre sélection de baskets bleues comprend des modèles adaptés à chaque sport et discipline. Nous proposons des chaussures montantes et des baskets basses qui s'adapteront à ton type de mouvement. Sélectionne des modèles ajustés qui créent une sensation de maintien sécurisé. Ou opte pour la souplesse des lacets. Sous le pied, un amorti absorbe les chocs de façon à te procurer la protection nécessaire pour te donner à fond. L'aventure de notre entreprise a commencé avec une paire de baskets de running. Il n'est donc pas étonnant que les chaussures de qualité supérieure soient au cœur de nos activités.


Favorise la performance


Développer ta puissance sollicite ton corps de manière particulière. C'est pourquoi nos chaussures bleues intègrent un amorti qui te maintient. Notre mousse ReactX souple crée une foulée confortable et une sensation de légèreté. De plus, son retour d'énergie t'aide à aller de l'avant, même quand les choses se corsent. Pour un port dynamique et réactif, choisis des baskets bleues dotées de nos unités Air emblématiques. Elles absorbent la puissance de tes mouvements, puis reprennent leur forme initiale de façon à te propulser vers ton objectif.


Garde les pieds bien ancrés


Trouve la paire de chaussures idéales pour ton environnement au sein de notre gamme de baskets bleues. Pour t'entraîner sur des surfaces dures en ville, privilégie les semelles extérieures en caoutchouc durable dotées de motifs légèrement texturés. Elles t'offrent le contrôle et la confiance qu'il te faut, sans t'encombrer. De plus, elles sont conçues pour résister à l'usure. Quand tu sors te dépenser dans la nature, choisis des chaussures de trail spécialisées qui te permettront de profiter pleinement de l'aventure. Leurs motifs d'adhérence directionnels accrochent parfaitement sur les terrains mouillés ou accidentés. D'autre part, les matériaux qui résistent à l'eau et les cols ajustés empêchent la pluie, la saleté et les débris de pénétrer.


Facilite-toi l'entraînement


Les bonnes chaussures de sport te permettent de bouger librement. C'est pourquoi nos sneakers bleues dotées d'empeignes haute performance favorisent une amplitude de mouvement naturelle. Sélectionne des tissus souples qui épousent tes mouvements. Nous proposons aussi des baskets bleues respirantes qui permettent à l'air de circuler autour des pieds. Ainsi, tu évacues rapidement l'excès de chaleur et bénéficies d'un maximum de fraîcheur plus longtemps. Tu travailles sur ta force et ton endurance en salle ? Les modèles dotés de plaques Hyperlift dans la semelle optimisent ta stabilité et ton assurance.


Affirme ton style


Tu veux te donner à fond, mais sans transiger sur ton allure ? Nos baskets bleues se déclinent dans différents coloris qui s'accordent à tes envies. Les baskets bleu ciel et les chaussures bleu clair ou pastel créent un look doux. Les baskets bleu marine te donnent de l'énergie et confiance en toi. Envie de chaussures polyvalentes qui vont avec tout ? Privilégie une paire de baskets bleu foncé ou bleu roi.


Le futur du sport

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures bleues portant l'étiquette « Matières durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.