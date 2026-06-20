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T-shirt de foot Nike Alexia Putellas pour homme - Noir

Alexia Putellas

T-shirt de foot Nike pour homme

34,99 €

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Célèbre avec style la carrière déjà légendaire d'Alexia Putellas. Entièrement en coton, ce t-shirt à la coupe standard est super confortable. À porter aussi bien pour faire de belles performances sur le terrain que pour se détendre au quotidien. Si tu portes généralement des modèles pour homme, choisis ta taille habituelle. Si tu portes généralement des modèles pour femme, choisis une taille inférieure à ta taille habituelle.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Célèbre avec style la carrière déjà légendaire d'Alexia Putellas. Entièrement en coton, ce t-shirt à la coupe standard est super confortable. À porter aussi bien pour faire de belles performances sur le terrain que pour se détendre au quotidien. Si tu portes généralement des modèles pour homme, choisis ta taille habituelle. Si tu portes généralement des modèles pour femme, choisis une taille inférieure à ta taille habituelle.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : JF6430-010

Taille et coupe

Avis (1)

5 étoiles

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

T-shirt de foot Nike Alexia Putellas pour homme

Alexia Putellas

34,99 €

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