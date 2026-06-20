T-shirt de foot Nike Alexia Putellas pour homme

Célèbre avec style la carrière déjà légendaire d'Alexia Putellas. Entièrement en coton, ce t-shirt à la coupe standard est super confortable. À porter aussi bien pour faire de belles performances sur le terrain que pour se détendre au quotidien. Si tu portes généralement des modèles pour homme, choisis ta taille habituelle. Si tu portes généralement des modèles pour femme, choisis une taille inférieure à ta taille habituelle.

Couleur affichée : Noir

Article : JF6430-010