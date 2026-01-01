Short de trail avec sous-short intégré ACG "Chamo Camo" 15 cm pour homme

Matériaux recyclés
ACG "Chamo Camo"
Short de trail avec sous-short intégré 15 cm pour homme
Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5134-355
ACG "Chamo Camo"
Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.
Conçu pour rester au sec
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise. Les empiècements extensibles 4-way stretch t'offrent une liberté de mouvement sans restriction.
Rangement embarqué
Ce short possède quatre poches : deux poches latérales et deux poches arrière pour ranger tes essentiels.
Détails du produit
- Corps : 100 % polyester. Empiècement : 80 % polyester / 20 % élasthanne. Doublure : 92 % polyester / 8 % élasthanne.
- Ourlet élastique au niveau du sous-short
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Logos réfléchissants ACG et Nike Swoosh
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
- Article : IM5134-355
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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