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Bien noté
Sac de sport pour le football Nike Academy Team (taille moyenne, 60 L) - Midnight Navy/Noir/Blanc

Nike Academy Team

Sac de sport pour le football (taille moyenne, 60 L)

42,99 €
TAILLE UNIQUE

Le sac de sport Nike Academy Team présente une conception résistante pensée pour vous permettre d'organiser soigneusement vos affaires. Les compartiments dédiés offrent suffisamment d'espace pour ranger votre ballon, vos chaussures et vos vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement votre équipement lorsque vous êtes en déplacement.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
  • Article : CU8090-410

Nike Academy Team

42,99 €

RANGEMENT PRATIQUE POUR ALLER AUX SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT.

Le sac de sport Nike Academy Team présente une conception résistante pensée pour vous permettre d'organiser soigneusement vos affaires. Les compartiments dédiés offrent suffisamment d'espace pour ranger votre ballon, vos chaussures et vos vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement votre équipement lorsque vous êtes en déplacement.

Avantages

  • Compartiment principal suffisamment grand pour accueillir votre ballon et d'autres affaires.
  • Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de protéger et d’organiser vos affaires.
  • Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal.
  • Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets de valeur.

Détails du produit

  • 63 cm (H) x 30 cm (l) x 30 cm (P)
  • 60 L
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
  • Article : CU8090-410

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (14)

4.2 étoiles

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Sac de sport pour le football Nike Academy Team (taille moyenne, 60 L)

Nike Academy Team

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